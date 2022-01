Devo fare la terza dose del vaccino covid, può interferire con la pillola?…

Buongiorno,

Assumo la pillola anticoncezionale Serisima da più di 2 anni.

Ora sono in pausa da sospensione e riprenderó l’assunzione domenica. Mercoledí prossimo ho l’appuntamento per la terza dose del vaccino covid, e si tratterà dunque della quarta pillola della prima settimana.

Ció può causare malassorbimento? Oppure ridotta capacità contraccettiva? Oppure posso stare tranquilla?

Distinti saluti

Martina

Cara Martina,

sembrerebbero non esistere evidenze scientifiche che riportano interferenze nella capacità contraccettiva della pillola in combinazione con la vaccinazione anti Covid.

Avendo già fatto le due dosi precedenti ha già avuto modo probabilmente di confrontarti con il tuo ginecologo per approfondire la situazione e di vedere che non ci sono stati effetti collaterali specifici.

Torna a scriverci se ne senti il bisogno.

Un caro saluto!