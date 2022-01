“Vita facile” è il nuovo singolo di Mox: ecco il brano che anticipa l’EP omonimo

“Dovrei, potrei, vorrei, ma, semmai, che lo sai che son solo dei sinonimi di mai”: esce oggi “Vita facile”, il singolo che segna il ritorno di Mox, cantautore romano della scuderia Maciste Dischi. Il brano, title track del nuovo Ep in uscita a febbraio, ha un messaggio ben preciso: abbandonare tutti gli stereotipi e il mito dell’iperproduttività per riprendersi e godersi il proprio tempo. Un messaggio personale che Mox lascia all’ascoltatore e soprattutto a se stesso tutte le mattine davanti lo specchio, per ricordarsi di vivere non una vita “facile” ma “piena”.

Come mai vita facile?



“La vita del musicista è difficile, oggi più che mai, eppure mi sento fortunatissimo a sapermi sfogare in musica e a trovare in lei la forza nei momenti difficili– dice l’artista- la musica ti fa capire qualcosa di te, perché sono pensieri ad alta voce, e se sei fortunato ti fornisce anche una vaga forma di orientamento: in questo senso vedo che con lei la mia vita sia più facile, e comunque di certo senza sarebbe molto più difficile! Il titolo Vita Facile serve a ricordarmi la scelta che ho fatto, di cui ancora vado molto fiero. Non è la vita facile a cui siamo abituati a pensare, quella dei film, ma da un certo punto di vista è anche meglio, perché almeno non è un film, è vera!”.

Mox, chi?

Romano, è romantico. Mox, all’anagrafe Marco Santoro, scrive le canzoni che vorresti ascoltare con i suoi più fedeli alleati: chitarra e voce. Una passiona smisurata per la vita e i suoi contrattempi, ma al tempo stesso uno sguardo lucido su ciò che lo circonda fanno di lui un artista del suo tempo.

Nel caotico calderone del suo background ci sono i grandi cantautori italiani, il beat inglese e gli stornelli della tradizione.

“Figurati l’amore” è il suo album di esordio, uscito il 7 dicembre 2018. Un disco raffinato e autorevole, autoironico, impegnato eppur leggero, dove il topos del sentimento è declinato in tutte le sue forme più disparate. A marzo 2020 l’artista ha pubblicato una nuova versione di “Brava”, in collaborazione con Dimartino e “Fino a quando il cielo esiste” feat. Fulminacci. Il 29 maggio 2020 esce una nuova versione di “Mara”, impreziosita dalla collaborazione con i Canova.

LEGGI ANCHE: VIDEO| La realtà di Mox tra ironia e profezia. L’intervista

Il 29 agosto 2020, in occasione del Record Store Day, Moxpubblica il suo primo vinile “L’aria il cielo il coperto il sereno”, una raccolta di 4 canzoni in edizione limitata esclusivamente su 45 giri, impreziosite dalla collaborazione con Fulminacci, Dimartino, Dente e i Canova.