A pochi giorni dalla release, The Weeknd svela la tracklist di “Dawn FM”, il suo nuovo album. Sedici i pezzi che vedranno la luce dell’alba il 7 gennaio, a completare il cammino iniziato con il singolo “Take my breath”.

Come si legge nel nuovo video teaser, ecco la tracklist ↓

DAWN FM GASOLINE HOW DO I MAKE YOU LOVE ME? TAKE MY BREATH SACRIFICE A TALE BY QUINCY OUT OF TIME HERE WE GO…AGAIN BEST FRIENDS IS THERE SOMEONE ELSE? STARRY EYES EVERY ANGEL IS TERRIFYING DON’T BREAK MY HEART I HEARD YOU’RE MARRIED LESS THAN ZERO PHANTOM REGRET BY JIM

A due anni da “After Hours”, The Weeknd torna con un progetto che punta a “guarire” le persone dai tempi caotici in cui ci troviamo ancora una volta. Il disco, infatti, arriva sulle piattaforme in anticipo e a sorpresa. Lo ha spiegato lui stesso in un messaggio inviato a La Mar Taylor, co-founder di XO Records e direttore creativo dei suoi lavori. “Buon anno! Tutto sembra nuovamente caotico- si legge- la musica può guarire e questo sembra più importante del lancio di un altro album. Pubblichiamo tutto quanto e godiamocelo con la gente“.

La fatidica data ora è alle porte.