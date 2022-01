GF Vip, parla l’ex di Miriana Trevisan: “Confermo Urtis, le facevo regali costosi”

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha detto a Soleil – in un fuori onda e convinto di non essere ascoltato – che un suo amico regalava a Miriana Trevisan scarpe e tante altre cose per un costo di 20-30.000 euro. A seguito di questa ‘confidenza’, il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Urtis a chiedere scusa alla gieffina. Ma non è finita qui. Miriana ha minacciato in un primo momento di lasciare la casa e poi di procedere per vie legali. In sua difesa è sceso in campo il suo ex marito Pago nonché padre di suo figlio e Biagio D’Anelli, attuale fidanzato della ‘vippona’.

L’amico in questione è un ex fidanzato della Trevisan, l’imprenditore Vito Fiusco che in queste ore ha confermato la versione di Urtis attraverso le stories di Instagram: