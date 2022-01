Golden Globe 2022, per quest’anno niente diretta tv e red carpet

Si fa sempre più vicina la 79esima edizione dei Golden Globe, i premi di cinema e tv assegnati dalla stampa estera. Domenica 9 gennaio, però, assisteremo ad una cerimonia di premiazione diversa. Helen Hoehne, presidente della Hollywood Foreign Press Association, ha annunciato che non ci sarà la sfilata sul red carpet, non ci sarà la diretta televisiva con presentatori o presentatrici e nemmeno pubblico, ospiti e giornalisti.

I membri selezionati a entrare al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills potranno accedere all’evento con certificato vaccinale, che attesti il completamento del ciclo con la dose booster e un tampone eseguito nelle quarantotto ore precedenti alla cerimonia. Durante la premiazione, obbligatoria la mascherina e distanziamento di sicurezza.

Questa scelta non è stata dettata solo dall’aumentare dei casi della variante Omicron ma anche, e soprattutto, dagli scandali che hanno coinvolto la Hollywood Foreign Press Association. Come gli ‘oscuri giri’ all’interno dell’organizzazione. Si parla di 50 milioni di dollari accumulati negli anni, pagando poche tasse e spacciandosi come associazione no profit. A questo si aggiungono benefit ai suoi membri e altri ottenuti da alcune produzioni cinematografiche e televisive con lo scopo di influenzare la HFPA.