La confessione di Rosolino a Verissimo: “Ho baciato Federica Pellegrini”

È vero, il flirt con Federica Pellegrini c’è stato e con tanto di baci. Massimiliano Rosolino conferma la voce che, qualche mese fa, aveva prontamente negato parlando di “leggenda metropolitana”. Nella puntata di Verissimo in onda domani, lo sportivo fa dietrofront sulle sue dichiarazioni e a Silvia Toffanin racconta:

“Baci con Federica Pellegrini? L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga. Ma siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare”.

Lo scorso ottobre, l’argomento era stato tirato nuovamente in ballo da Striscia La Notizia. Alla Pellegrini il Tapiro d’oro di Valerio Staffelli per il botta e risposta a distanza tra i due ex nuotatori, fatto di insinuazioni e parole dette a mezza bocca. Il flirt risale agli inizi della carriera della Divina, quando lei aveva 16 anni e Rosolino 26.

“Io e lui abbiamo avuto un buonissimo rapporto- aveva detto su Canale 5 Federica replicando a un’intervista del collega- c’è stato un flirt ma anni che furono. C’è stato qualche bacio, diciamo così. Ma lui parlava di quando io avevo 16 anni, lui ne aveva 26. Tirare fuori adesso una storia del genere, parlando di una sedicenne che ci crede in quello che fa, non è una cosa carina. Quando ci incontriamo è sempre molto piacevole, mi dispiace. Se me l’avesse detto vis à vis, sarebbe stata un’altra cosa”.

Oggi Rosolino scrive la parola fine su questa storia: “Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi”.