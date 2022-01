The Wonderful Story of Henry Sugar, Benedict Cumberbatch nel nuovo film di Wes Anderson

A pochi mesi dall’uscita di The French Dispatch (ne abbiamo parlato QUI), Wes Anderson si prepara per tornare sul grande schermo con una nuova avventura: The Wonderful Story of Henry Sugar, l’adattamento del classico letterario di Roald Dahl contenuto nella raccolta di racconti Un gioco da ragazzi e altre storie. La pellicola avrà come protagonista Benedict Cumberbatch, che sarà affiancato da Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley. Il film – le cui riprese inizieranno a breve a Londra – fa parte di una grande accorto stipulato da Netflix, che ha acquisito la Roald Dahl Story Company (RDSC). Un gioco da ragazzi e altre storie è una raccolta di sette racconti. Le storie sono state scritte in diversi momenti nel corso della sua vita. Due di queste storie sono autobiografiche: uno descrive com’è divenuto scrittore, mentre l’altro alcune delle esperienze di Dahl come un pilota di caccia nella Seconda guerra mondiale.

Non è la prima volta che Wes Anderson porta sul grande schermo i racconti di Dahl. Nel 2009, infatti, è uscito in sala con Fantastic Mr. Fox, tratto dal romanzo Furbo, il signor Volpe, il film d’animazione in stop-motion con le voci di George Clooney, Willem Dafoe, Jason Schwartzman, Bill Murray, Meryl Streep e Owen Wilson.