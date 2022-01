Stagione finita per Federico Chiesa: sarà operato per una lesione del crociato

Stagione finita per Federico Chiesa. Il calciatore dovrà essere operato per una lesione al crociato anteriore dopo l’infortunio che lo ha visto, ieri sera, protagonista all’Olimpico nel match contro la Roma e che lo ha costretto ad uscire dal campo dopo soli 32 minuti.

“Nel corso della partita di ieri- si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus- Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

Questa mattina, accompagnato dal papà Enrico, l’idolo della Nazionale è arrivato in stampelle al J Medical per gli accertamenti. Ora sarà tempo di recupero. Il rientro dovrebbe essere previsto per la prossima estate, a pochi mesi dai mondiali del Qatar. Su Twitter è volato in tendenza l’hashtag #ForzaFederico.