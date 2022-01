Franco126 annuncia il suo nuovo EP, “Uscire di scena”

A poco meno di un anno dall’uscita del suo secondo ep (“Multisala”), Franco126 torna con nuova musica. Il cantautore annuncia sui social un ep. Arriva su tutte le piattaforme il 21 gennaio “Uscire di scena”, progetto completamente prodotto da Stefano Ceri. Quattro gli inediti: “Fuoriprogramma” e “Scandalo” nel lato A; “Solo al mondo” e “Uscire di scena” nel lato B.

“Uscire di Scena” è l’occasione per Franco126 di festeggiare i traguardi raggiunti con il suo secondo album da solista e chiudere un cerchio prima dei concerti programmati per la primavera 2022. L’EP sarà disponibile anche in un esclusivo vinile 12’’ blu a tiratura limitata, preordinabile al link: https://isl.lnk.to/uds.