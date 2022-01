“La quiete” è il nuovo album di Gemello

Gemello torna con “La Quiete” (HONIRO – under exclusive license to Believe), il nuovo album fuori venerdì 21 gennaio che arriva a più di due anni dall’ultimo lavoro, “UNtitled”.

“La Quiete” è stato anticipato dai due singoli “Un pezzo di universo”, che lo ha visto collaborare con due tra le penne più influenti nel panorama italiano, Coez e Gemitaiz, e “Flashback”, brano che ha rivelato invece il lato più intimo e personale di Gemello e che lo ha visto per la prima volta cimentarsi con il canto.

“Il titolo del nuovo disco- racconta l’artista- è un omaggio a un gruppo post-hardcore di Forlì i La Quiete. Con questo album ho deciso di sperimentare un po’ di più e mettermi in gioco davvero per la prima volta con più ritornelli cantati, basi diverse e strofe meno serrate. Abbiamo registrato il disco in una casa a picco sul mare al Circeo davanti al faro ed è stato fondamentale l’aiuto di Sine e Valerio Smordoni per la realizzazione delle canzoni”.

Verso nuove sonorità

Gemello, per la prima volta utilizza nuove sonorità più legate al mondo dell’indie, e si cimenta con il canto, mai esplorato prima nel corso della sua carriera. “La Quiete” risulta essere un disco più suonato rispetto ai lavori precedenti, con delle sperimentazioni musicali inedite nella sua produzione realizzate grazie al contributo del gruppo di musicisti con cui ha lavorato, come Massimo Colagiovanni, già chitarrista di Marco Mengoni, che qui ha realizzato l’assolo finale di “E adesso?”.

All’interno dell’album sono presenti alcuni degli artisti che hanno caratterizzato la rinascita della scena contemporanea, tra rap e cantautorato. In “La Quiete” partecipano infatti, oltre al cantautore Coez e al rapper Gemitaiz, amici di una vita che hanno condiviso con Gemello gli anni nei collettivi all’inizio delle rispettive carriere, anche Carl Brave, collaboratore di lunga data con cui più volte il rapper ha diviso un pezzo e Gazzelle, che firma il ritornello di “Come se niente fosse”. Non solo nomi che hanno fatto la storia della musica, ma anche della nuova generazione, come Ketama126, qui in veste anche di produttore, Mostro e Victor Kwality, e talenti emergenti come Holden, Esseho, Il Complemento Oggetto – che hanno prodotto anche i rispettivi brani -, e Kinder Garden tutti artisti che si sono fatti notare dal pubblico e dalla critica. La produzione dei brani vede inoltre la partecipazione di Sine, producer che ha contribuito negli ultimi anni a definire il sound della capitale, e Marta Venturini “già alle spalle di alcuni lavori di Calcutta, Paola Turci e altri, e che qui ha prodotto “Flashback” e “E adesso?”, le tracce più intime dell’album.

Qui di seguito la tracklist completa:

1) Un pezzo di universo feat. Coez & Gemitaiz – prodotto da Sine e Neffa

2) Flashback – prodotto da Marta Venturini

3) Risalirai feat. Carl Brave – prodotto da Sine

4) Come se niente fosse – prodotto da Altarboy

5) Giostra feat. Ketama126 – prodotto da Ketama126

6) Pipistrelli feat. Mostro & Victor Kwality – prodotto da Sine

7) Morti a galla – prodotto da Sine

8) Rebecca è un fulmine feat. Kinder Garden & Il complemento oggetto – prodotto da Il complemento oggetto

9) Strawberry feat. Esseho – prodotto da Esseho

10) Con te feat. Holden – prodotto da Holden

11) E Adesso? – prodotto da Marta Venturini