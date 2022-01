Maria Chiara Giannetta di Blanca verso Sanremo 2022

Maria Chiara Giannetta sarebbe una delle conduttrici scelte da Amadeus per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. L’attrice di Blanca, orgoglio delle rete per il successo ottenuto con la serie, dovrebbe accompagnare il direttore artistico nella sua terza volta all’Ariston. A svelare l’indiscrezione è La Repubblica, che dà per certa la notizia. Per la 29enne sarebbe la prima esperienza come conduttrice.

Poche le certezze finora sul 72esimo Sanremo. Oltre al cast, l’ufficialità al momento c’è solo su Checco Zalone. Sabato scorso l’annuncio al Tg1 sulla presenza dell’attore.

Per quanto riguarda la presenza del pubblico in sala, quella di Fiorello e altri dettagli organizzativi tocca ancora aspettare.