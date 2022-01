Wayne Santana annuncia il nuovo album senza la Dark Polo Gang

Il countdown è iniziato. Venerdì 21 gennaio arriva il nuovo album di Wayne Santana, “Succo di zenzero Vol.2” (Virgin Records/Universal Music Italia). Il disco – già anticipato dall’uscita del primo brano estratto “Marmellata”, feat. Rosa Chemical, Radical e Tony Effe – è l’ideale seguito del precedente “Succo di zenzero”, uscito nel 2016.

A partire da oggi è possibile effettuare il pre-save del disco (https://presave.umusic.com/ sdz2) e pre-ordinare lo speciale box in edizione limitata contente il Cd autografato e la T-Shirt di Succo di Zenzero, realizzata in collaborazione con Kappa (vir.lnk.to/SDZ2). Mentre da domani sarà possibile pre-ordinare tutti gli altri formati fisici: Vinile Verde autografato per Amazon, Vinile Rosa, Cd autografato per Amazon e Cd standard.