Mara Sattei svela la tracklist e gli ospiti del suo primo disco

Si avvicina l’arrivo del primo album di Mara Sattei, il suo “Universo”. Uscirà il 14 gennaio il progetto interamente prodotto dal fratello tha Supreme. L’artista è anche tra le collaborazioni realizzate e svelate ieri. Su suoi canali social Mara ha, infatti, pubblicato la tracklist ufficiale. Eccola di seguito:

Universo (Intro) Blu Intenso (feat. Tedua) Cicatrici Tetris (feat. Carl Brave) Ciò che non dici Tamigi Parentesi (feat. Giorgia) Shot Antartide 0 rischi nel love (feat. tha Supreme) Sabbie Mobili Occhi Stelle (feat. Gazzelle) Scusa Perle

Il nuovo singolo è il brano con Giorgia

Dal 14 gennaio, tra l’altro, “Parentesi” sarà in rotazione radiofonica come nuovo singolo. “Parentesi- racconta Mara Sattei- è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri. Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli”.

E, a proposito del featuring con Giorgia, continua: “Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano”.

“Universo” è disponibile in pre-save, pre-add e pre-order (https://marasattei.lnk.to/Universo_).