23 anni fa moriva Fabrizio De André: le canzoni che dovresti conoscere

L’11 gennaio 1999, a Città Studi (Milano), Fabrizio De André se ne andava, lasciando in eredità un repertorio che – negli anni – è stato di ispirazione per numerosi cantautori. Innovativo e profondo, rappresentante unico della scuola genovese, De André ha, così, continuato a vivere e le sue canzoni restano immortali. Per ricordarlo oggi – e per conoscerlo meglio se non lo avete mai fatto – ecco una playlist con le canzoni che dovresti conoscere.

BOCCA DI ROSA

DON RAFFAÈ

LA CANZONE DI PIERO

IL PESCATORE

LA CANZONE DI MARINELLA

IL TESTAMENTO DI TITO

ANDREA

AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI

GEORDIE

VIA DEL CAMPO

UN GIUDICE

BALLATA DELL’AMORE CIECO (O DELLA VANITÀ)

HOTEL SUPRAMONTE

IL BOMBAROLO

ANIME SALVE