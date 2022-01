Bob’s Burgers: Il Film, ecco il trailer con l’iconica famiglia Belcher – VIDEO

La famiglia Belcher è pronta a tornare sullo schermo. A maggio arriva in Italia, su Disney+ all’interno della sezione Star, Bob’s Burgers – Il Film. Si tratta del lungometraggio tratto dall’amatissima serie animata Fox, creata da Loren Bouchard, già disponibile sulla piattaforma con tutte le 12 stagioni.

Possiamo dare uno sguardo alla pellicola, targata 20th Century Studios, grazie al trailer in cui vediamo Bob, la moglie Linda e i figli Tina, la maggiore, Gene, l’unico figlio maschio e Louise, la minore, alle prese con una sfida misteriosa. Riusciranno i nostri eroi del fast food a superarla?

BOB’S BURGERS, IL FILM: LA STORIA

The Bob’s Burgers Movie è una commedia-mistero-avventura musicale animata, per il grande schermo, basata sulla lunga serie vincitrice di un Emmy. La storia inizia quando una conduttura d’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte a Bob’s Burgers, bloccandone l’ingresso a tempo indeterminato e rovinando i piani dei Belcher per un’estate di successo. Mentre Bob e Linda lottano per mantenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante della loro famiglia. Mentre i pericoli aumentano, i protagonisti si aiutano a vicenda per tornare dietro il bancone.

BOB’S BURGERS, IL FILM: GUARDA IL TRAILER