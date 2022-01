Chi è Lorena Cesarini, sul palco di Sanremo 2022 con Amadeus

Lorena Cesarini sarà sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, per la terza volta consecutiva direttore artistico e conduttore della kermesse. La giovane attrice sarà al Teatro Ariston nella serata di mercoledì 2 febbraio.

Classe 1987, romana, attrice. Lorena Cesarini ha debuttato sul grande schermo nel 2013 in Arance e Martello, il film diretto da Diego Bianchi, in arte “Zoro”, in cui ha vestito i panni di Virginia. Due anni dopo, nel 2015, torna in sala nel film Il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni. Nel 2016, invece, debutta sul piccolo schermo ne I bastardi di Pizzofalcone, la serie Rai con protagonista Alessandro Gassmann. E poi è arrivato Netflix. Lorena ha preso parte alla serie originale italiana Suburra, ormai il successo la precede. Nella prima stagione ha interpretato Isabel, la prostituta di cu Aureliano (Alessandro Borghi) si innamora. Nel 2019 torna al cinema per È per il tuo bene di Rolando Ravello, al fianco di Marco Giallini e Matilde Gioli.