Belen torna dalla vacanza in Uruguay. Ad aspettarla in aeroporto c’è De Martino

Ritorno di fiamma o semplice amicizia? Anche in quest’ultimo caso non ci sarebbe nulla di strano visto che hanno un figlio insieme, ma quando si parla della coppia Belen-Stefano De Martino in molti sperano nell’ennesimo ma pur sempre romantico ritorno di fiamma.

Gli ex coniugi sono stati avvistati insieme all’aeroporto di Milano. Qui il conduttore di ‘Bar Stella’ è andato a prendere la showgirl argentina rientrata da un viaggio in Uruguay con l’amica storica Patrizia Griffini. I due sembrano molto sereni e tra chiacchiere e sorrisi De Martino porta le valigie di Belen e le carica in macchina. A documentare il tutto è stato il sito whoopsee.it che ha documentato tutto con foto e video. E ai fan della coppia nulla è sfuggito.

Ma per favore Belen e Stefano di nuovo insieme madoooooo urlooooo che belli , lui è andata a prenderla in aeroporto al ritorno dalla vacanza in Uruguay !! Che belli 😍 pic.twitter.com/Rnj4NdOXH7 — Jfer 🦋 (@piumaperla) January 12, 2022

Reduce dalla rottura con Antonino Spinalbanese, padre di sua figlia Luna nata 6 mesi fa, Belen sembra sempre poter contare sulla vicinanza di De Martino. Che dalla fine di una relazione si vada verso un nuovo inizio?