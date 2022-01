Diletta Leotta sulla neve con Giacomo Cavalli: amore o flirt invernale?

Vero amore o flirt invernale? Diletta Leotta è stata paparazzata in vacanza a St. Moritz con Giacomo Cavalli. I due sono stati paparazzati in compagni di qualche amico.

I due non si sono mostrati insieme sui social e alla fine della vacanza hanno preso diverse destinazioni. Lei, volto di Dazn, è tornata in campo per seguire le partire di campionato. Lui, invece, è andato a surfare a Capo Verde.

CHI È GIACOMO CAVALLI?

Giacomo Cavalli ha 28 anni, è nato e cresciuto a Brescia. Laureato in Economia e Gestione Aziendale, il ragazzo ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, grazie alla somiglianza con il modello Simon Nessman. Sui social ha oltre 58mila follower, è un grande appassionato di vela e sa surfare molto bene!