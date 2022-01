Amici 21, Mattia rischia di lasciare il programma – VIDEO

Per Mattia potrebbero essere gli ultimi giorni nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha ricevuto una importante comunicazione dalla produzione del programma. Dopo una lezione, Mattia ha avvertito un dolore al piede. Dalla visita è risultato che la caviglia ha subito una microfrattura e per questo dovrà stare fermo per tre settimane. Se recupererà potrà rimanere nella scuola, in caso contrario sarà costretto a tornare a casa. Lacrime e disperazione sul volto di Mattia, preoccupato per la sua possibile uscita dal talent show. E non solo. È preoccupato per quello che dirà il suo maestro Raimondo Todaro sull’infortunio e dispiaciuto di poter deludere il padre, il quale recentemente ha affrontato dei problemi di salute.

