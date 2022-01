I Maneskin saliranno sul palco del Coachella

Dopo i grandi successi raggiunti nel 2021 i Maneskin si preparano ad un 2022 altrettanto importante e pieno di nuovi traguardi. Il primo, annunciato direttamente dalla band, sarà la partecipazione al Coachella accanto a star del calibro di Billie Eilish, Harry Styles e Kanye West.

Biglietti già disponibili online

Il ‘Coachella Valley Music and Arts Festival’ è uno dei più famosi festival musicali al mondo, che si tiene nella città di Indio, in California, nel deserto del Colorado. L’edizione 2022 si svolgerà ad aprile nei weekend dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile e per chi volesse partecipare i biglietti del primo fine settimana sono già disponibili online. Gli altri lo saranno da domani.

Come partecipare al Coachella

Se da un lato l’annuncio del Coachella fa ben sperare in una ripresa degli eventi live (il festival era fermo dal 2020), dall’altro in molti si sono chiesti come l’evento potrà coniugarsi con la presenza del covid. A tal proposito gli organizzatori hanno fatto sapere che per accedere ai live bisognerà essere in possesso di un tampone negativo fatto entro le 72 ore precedenti il festival o mostrare la certificazione che attesta di aver completato il ciclo vaccinale.