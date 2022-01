Inventing Anna, rilasciato il trailer della serie che tutt* stiamo aspettando – VIDEO

Netflix ha rilasciato il trailer e il poster ufficiali di Inventing Anna, la nuova serie targata Shondaland in uscita nel 2022. Composta da 10 episodi della durata di 60 minuti, lo show è firmato da Shonda Rhimes(che torna a lavorare con la piattaforma dopo Bridgerton) e la produzione esecutiva sarà curata da Betsy Beers.

INVENTING ANNA, LA VERA STORIA

La serie è basata sulla vera storia di Anna Delvey, ma il suo vero nome è Anna Sorokin. Classe 1991, la giovane tedesca di origini russe tra il 2013 e il 2017 ha finto di essere una ricca ereditiera per frodare persone facoltose, banche, hotel e molto altro. La Sorokin – dopo la condanna da 4 a 12 anni di prigione statale, una multa di 24.000 dollari e l’obbligo a pagare un risarcimento di circa 199.000 dollari – è stata rilasciata dal carcere Albion Correctional Facility (una prigione femminile di media sicurezza) lo scorso febbraio, proprio l’11 (giorno in cui debutterà la serie). Subito dopo è passata in custodia dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e poi detenuta in una prigione della contea del New Jersey in attesa di espulsione in Germania.

INVESTING ANNA, IL TRAILER

INVESTING ANNA, LA STORIA

Inventing Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey? La serie si ispira all’articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

INVESTING ANNA, IL CAST

Il cast principale è formato da Anna Chlumsky (Veep – Vicepresidente incompetente) nel ruolo della giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey, che dà il nome alla serie, mentre Katie Lowes (Scandal) è Rachel, una follower di Anna disposta a tutto; Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un’aspirante regista.

INVESTING ANNA, QUANDO ESCE

Inventing Anna debutta l’11 febbraio 2022 su Netflix.

INVESTING ANNA, IL POSTER