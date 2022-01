Madame alla conquista della Francia: in arrivo un nuovo progetto discografico

Il 16 gennaio Madame spegnerà 20 candeline. Per la grande occasione, l’artista simbolo della Generazione Z si è regalata un progetto discografico oltreconfine, più precisamente in Francia, che uscirà entro la fine dell’anno. A dare il via alla partnership internazionale tra Sugar Music e Capitol Music France è l’uscita il 28 gennaio di Tu m’as compris, cantata con il rapper e attore francese Clément Daniel Maxime Penhoat, ma per tutti Hatik.

“Il primo piede fuori dalla penisola l’abbiamo messo, chiedo il massimo supporto a tutti. Cerchiamo di spingerci sempre oltre. Vi amo, a presto!“, ha scritto Madame su Instagram.

Il brano è la versione francese di Tu mi hai capito in featuring con Sfera Ebbasta.

TU MI HAI CAPITO, IL VIDEO