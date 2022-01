Il concerto di Enrico Nigiotti a Roma in 3 minuti – VIDEO

A due anni dalla sua programmazione originaria, il tour teatrale di Enrico Nigiotti è finalmente arrivato sui palchi di tutta Italia e lo sarà fino a fine gennaio. Ieri sera, il cantautore è passato dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, sfondo di un viaggio tra i pezzi più celebri della sua carriera. In scaletta brani come ‘L’amore è’, ‘Nonno Hollywood’, ‘Bomba dopo bomba’, ‘Notturna’ e ‘Vito’.

Accompagnato da Fabiano Pagnozzi (pianoforte, hammond, cori e direzione musicale), Mattia Tedesco (chitarre), Antonio Galli (basso) e Marco Fuliano (batteria e cori), l’ex Amici ha riempito il palco per un’ora e mezza davanti a un pubblico che lui stesso ha definito “il più caloroso d’Italia, anzi del mondo”. E non sono stati solo i testi dei suoi brani a far cantare i fan accorsi. Nigiotti ha sfoggiato anche le sue abilità di musicista. Chitarre alla mano in uno spettacolo a cui vale la pena assistere.

Il concerto in 3 minuti ↓

Il calendario delle prossime date

Felice di poter “tornare a vivere” per quel che si può, Nigiotti ha, poi, ringraziato i presenti per il sostegno alla musica in un periodo ancora critico e si è detto dispiaciuto per quanti non hanno potuto esserci. Dopo due anni di rinvii, l’artista livornese non poteva, però, essere più entusiasta e la sua performance sul palco è stata lo specchio di questa gioia. Il tour continua dal prossimo lunedì. Ecco le restanti date:

Lunedì 17 gennaio, Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 4.05.2020, del 22.10.2020, del 15.05.2021 e del 13.11.2021)

Martedì 18 gennaio, Teatro Celebrazioni – BOLOGNA (recupero del 2.05.2020 e del 20.10.2020 e del 7.05.2021)

Venerdì 21 gennaio, Teatro Dal Verme – MILANO (recupero del 5.05.2020, del 24.05.2021 e del 7.11.2021)

Martedì 25 gennaio, Casa della Musica – NAPOLI (recupero dell’8.05.2020 e del 26.10.2020 e del 12.05.2021).

Venerdì 28 gennaio, Teatro Colosseo – TORINO (recupero dell’11.05.2020 e del 19.10.2020, dell’8.05.2021 e del 9.11.2021)