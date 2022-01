Dal futuro in tv a Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli ospite a TvTalk

Pierpaolo Pretelli, dopo la vacanza sulla neve con Giulia Salemi, è tornato sul piccolo schermo. Oggi è stato ospite della trasmissione TvTalk.

“Per fare questo tipo di lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata, stiamo cercando di farlo. Rispetto all’inizio che erano stories continue, ora cerchiamo di vivere la nostra storia in maniera più privata”, ha raccontato il giovane showman sulla relazione con Giulia.

Dopo il debutto a Mediaset come velino, poi l’esperienza a Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip (dove ha conosciuto la sua dolce metà GIulia), Pierpaolo è passato a ‘Mamma Rai’ grazie alla partecipazione Tale e Quale Show di Carlo Conti, poi in quello di Domenica In di Mara Venier.