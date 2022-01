È normale che le pillole abbiano imperfezioni o rientranze in superficie?…

Buongiorno,

Assumo la pillola anticoncezionale Serisima da più di 2 anni. Ieri e oggi nell’ assumerla ho notato che la superficie delle pillole non sempre è così regolare, quella di oggi ad esempio aveva una piccola rientranza più o meno al centro, ma anche quella di ieri non era perfetta, mentre di quelle precedenti non ci ho fatto caso. È normale che le pillole possano presentare imperfezioni? O devono proprio avere la superficie perfetta altrimenti significa che è un errore di produzione e che non sono ugualmente efficaci? Ho fatto una foto, Non è possibile allegare la fotografia? Mentre la fotografavo l’ho tenuta esposta all’aria per una decina di secondi, è un problema? Distinti saluti

Martina

Cara Martina,

la pillola Serisima ha una consistenza più morbida in quanto rivestita da un film, una pellicola che incapsula e protegge i principi attivi. Può succedere quindi che la pillola possa sembrarci deformata ma non per questo è da considerare inefficace. A volte abbiamo il blister sfuso nelle borse e questo può subire delle leggere deformazioni. Il fatto che la abbia esposta all’aria non ha nessuna conseguenza rispetto all’efficacia. I principi attivi sono protetti da questo rivestimento che funge da barriera. Se hai dei dubbi che non riesci a placare potresti recarti presso la farmacia dove hai acquistato il blister e chiedere maggiori informazioni.

Un caro saluto!