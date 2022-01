GF Vip 6, Jessica e Barù sempre più vicini: sta nascendo una nuova coppia?

Tutto iniziò con un caffellatte…

Dopo 4 mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip 6 c’è una nuova ship che sta facendo impazzire il web. Protagonisti sono Jessica e Barù.

Tra i due concorrenti ancora non è accaduto nulla a livello fisico, ma per i fan della ‘coppia’ non ci sono dubbi: prima o poi qualcosa succederà.

E come lo scorso anno per i ‘Prelemi’ (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli), anche per questa edizione è nato un hashtag ad hoc dedicato alla coppia, #Jerù, che neanche a dirlo sta spopolando sul web, entrando quotidianamente tra le tendenze di Twitter.

E mentre i fan ogni mattina aspettano il momento caffellatte di Jessica e Barù, i due sembrano sempre più vicini… Chissà se entro la fine del GF Vip diventeranno davvero una coppia…