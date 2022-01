Sanremo 2022, Amadeus è arrivato in città. Da domani le prove con i cantanti

È sempre più vicina la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio. A due settimane dal via, Amadeus si è trasferito in pianta stabile nella città dei fiori dove rimarrà fino alla fine della kermesse. Nella giornata di ieri, il direttore artistico ha viaggiato in macchina da Roma documentando la partenza su Instagram. Cuffie alle orecchie (con la playlist dei brani in gara), il conduttore ha detto in video: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni in gara, le sto ascoltando anche adesso. Sono bellissime. Mi fanno compagnia fino a Sanremo”.

Amadeus ha, poi, preso possesso della sua camera all’Hotel Globo, il complesso adiacente proprio al Teatro Ariston. In serata il collegamento con il Tg1 per l’annuncio dei Måneskin come super ospiti e oggi le prime riunioni e i primi sopralluoghi in teatro in vista della settimana di gara. I talenti che vedremo sul palco dovrebbero arrivare a Sanremo, come riporta Sanremo News, in queste ore e già da domani si dovrebbe partire con il ciclo di prove finali.

È un Sanremo ancora in costruzione quello che quest’anno torna, per la terza volta, sotto le redini di Amadeus. Restano tante incognite visto il dilagare della pandemia di Covid ma alcune risposte dovrebbero arrivare già in settimana. A Imperia nei prossimi giorni, è previsto l’incontro con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ci sarà il red carpet? Da quante persone sarà composto il pubblico in sala? Sono queste le incognite principali.

Sul versante intrattenimento, invece, resta avvolta nel mistero la presenza o meno di Fiorello. Lo showman non ha confermato o smentito la sua partecipazione, certezza nelle ultime due edizioni. Toccherà aspettare i prossimi annunci al Tg1 di Amadeus, quest’anno formula scelta per comunicare con ufficialità ogni novità.