“dalla terra a marte”: i rovere annunciano il loro nuovo disco

Esce il 18 febbraio il nuovo disco di rovere. La band continua la ricerca del proprio posto all’interno dell’ universo con “dalla terra a marte”, un album che è un viaggio nello spazio e nel tempo iniziato con diversi fortunati singoli – “mappamondo”, “freddo cane”, “Bim Bum Bam”, “lupo” – e che prosegue il 21 gennaio con il nuovo brano dal titolo “crescere”.

“I grandi autori del passato e del presente paragonano i propri dischi a dei figli, ritenendoli come tali tutti uguali. Noi lo condividiamo a pieno. Un disco parte sempre da un’idea embrionale e col tempo prende forma, cresce e si trasforma. Il nostro secondo disco ‘dalla terra a marte’- spiegano i rovere- parte dall’esigenza di capire chi siamo e chi vogliamo essere. Per fare questo molto spesso è necessario partire, allontanarsi dalle cose che ci circondano e capirne la forma e le dimensioni. Noi, in un periodo in cui viaggiare era un desiderio impossibile, abbiamo deciso di partire con la musica e di arrivare fino a Marte. E, come tutti i viaggi fatti per capire chi si è, siamo tornati indietro più confusi di prima. Con la convinzione però che tutto questo processo ci abbia portato a crescere, come persone ed artisti. Per questo abbiamo deciso di far uscire come singolo la canzone che meno si presta a questo tipo di dinamiche discografiche. Sentiamo il bisogno, dopo 3 anni, di raccontare questa crescita e di condividere questa nuova avventura con chi ogni giorno ascolta la nostra musica“.

Quello dei rovere diventa così un viaggio alla ricerca del proprio posto nell’universo, tra la sicurezza del passato, rappresentata dalle fiabe e dalle citazioni ‘90s, e il diventare adulti, scrutando dalla finestra le vite e le sfide dei propri genitori. Un viaggio che presto svelerà la sua destinazione finale.

Il tour

Ad accompagnare singoli e il nuovo disco ci sarà il già annunciato tour primaverile 2022, in collaborazione con Magellano Concerti. Ecco le date:

10/03 Ciampino (RM) – ORION

11/03 Firenze – VIPER

16/03 Torino – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03 Milano – ALCATRAZ

24/03 Nonantola (MO) – VOX CLUB

25/03 Padova – HALL

30/03 Bologna – ESTRAGON

31/03 Bologna – ESTRAGON

01/04 Perugia – AFTERLIFE

15/04 Modugno (BA) – DEMODÈ