Amici 21, Mattia infortunato: la Celentano apre i casting per sostituirlo

Non è iniziato bene il nuovo anno per Mattia. A causa di un infortunio al piede, il ballerino di Amici 21 non può tornare ad esibirsi prima di essere guarito del tutto. Il ritorno alla danza potrebbe avvenire dalla prossima settimana, ma al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali.

L’allievo è stato coinvolto lo stesso nelle dinamiche della scuola da Alessandra Celentano, che nel corso dell’ultimo pomeridiano domenicale, lo ha interrogato sulle figure della danza classica.

La verifica sulla teoria non è andata nel migliore dei modi e Mattia è tornato al suo banco con un 3.

Nel frattempo, la maestra Celentano ha deciso di aprire i casting per ballerini di latino americano, “ballerini che si reputano più bravi di Mattia”.

La sfida potrebbe essere molto vicina.