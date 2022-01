Sanremo 2022. Paola Di Benedetto, Ciro Priello e Roberta Capua conducono il PrimaFestival

Partirà sabato 29 gennaio il PrimaFestival, la striscia quotidiana che regalerà anteprime e curiosità sul Festival di Sanremo 2022.

Alla conduzione del tradizionale spazio sanremese sarà il terzetto composto da Ciro Priello dei The Jackal, Paola Di Benedetto e Roberta Capua.

La sesta edizione del PrimaFestival, in diretta tutti i giorni intorno alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, sarà dedicata ai temi caldi che animeranno la kermesse, con interviste a caldo, immagini “rubate” durante le prove, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara e sugli ospiti.