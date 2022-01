GF Vip 6, Jessica in lacrime dopo il confronto con la mamma di Sophie

Puntata carica di emozioni quella del Grande Fratello Vip 6, che ha visto alcune delle amicizie storiche nella casa iniziare a sfaldarsi. In particolare, tra Sophie e Jessica si è creata tensione a causa del rapporto che quest’ultima ha instaurato con Alessandro Basciano.

Nonostante il web la ‘shippi’ con Barù, la Princess non ha nascosto il suo interesse per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, anche se quest’ultimo ha scelto di intraprendere una storia con Sophie. Una storia fatta di alti e bassi, molto criticata all’interno della casa. Tra gli osservatori della coppia, anche Jessica, che ha condiviso le sue impressioni non troppo positive con gli altri coinquilini. Nell’ultima puntata del GF Vip 6 Sophie ha ricevuto la sorpresa della mamma, che ha avuto da ridire sull’atteggiamento di Jessica nei confronti della figlia, affermando non sia stata una buona amica.

Subito dopo il confronto, Jessica è scoppiata a piangere, consolata dalla sorella Lulù che ha cercato di spronarla. Le lacrime sono tornate anche nel post puntata: “Non voglio passare per quella che non sono”. Jessica ha trovato il conforto di alcuni coinquilini, che le hanno consigliato di uscire dal “triangolo” con Sophie e Basciano. Riuscirà a chiarire con la sua amica?

