Sanremo 2022, Fiorello al terzo festival di Amadeus solo per una sera?

A due settimane dal suo terzo Festival di Sanremo, Amadeus continua a dover fare i conti con l’incognita Fiorello. Lo showman – su suo commento esplicito – aveva ribadito più volte di non voler partecipare a un eventuale tris. Ora l’ipotesi più accreditata sembra portare a un’unica soluzione.

Ciuri potrebbe trasformarsi in ospite speciale e intervenire solo in una delle cinque puntate. Con tutta probabilità quella finale. A riportare questa ipotesi è DavideMaggio. Il sito, poi, svela anche la possibilità che Fiorello faccia un salto anche durante la puntata d’apertura dell’1 febbraio per sostenere Amadeus al suo debutto. Questa toccata e fuga potrebbe essere il giusto compromesso tra i desideri dei due amici. Una risposta certa, però, ancora non c’è.