La Casa di Carta, ecco chi interpreterà Berlino nel remake coreano

Dopo l’annuncio dello spin-off su Berlino (in arrivo nel 2023) su Netflix quest’anno debutterà il remake coreano de La Casa di Carta. Chi interpreterà la versione coreana del personaggio che in Spagna ha il volto di Pedro Alonso? Dal gioco del calamaro in Squid Game alla rapina del secolo: Park Hae-soo, il volto di Cho Sang-woo (n. 218), sarà Berlino. Al momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama e sul cast. Certo è che i personaggi saranno gli stessi della versione originale e anche i temi – resistenza, lotta politica e riscatto – ma ambientati in Corea del Sud.

“I coreani hanno sviluppato un loro linguaggio e una loro cultura audiovisiva. Sono riusciti, come le nostre serie, ad andare oltre i confini culturali e a diventare un punto di riferimento a livello mondiali soprattutto tra i giovani. Se i creatori coreani vogliono adattare ‘La Casa de Papel’ significa che lo trovano attraente e d’ispirazione“, ha detto Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, qualche tempo fa.