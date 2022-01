Batgirl, Leslie Grace in azione sul set – VIDEO

In queste ore sta circolando in rete un video dal set di Batgirl, che mostra Leslie Grace (o una sua controfigura) con indosso il costume del personaggio della DC Comics. ‘Super tuta’ che l’attrice ha mostrato sui social in questi giorni.

Batgirl – diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys for Life) – ha come protagonista Barbara Gordon (Grace), che vedremo alla prese con una scelta importante: indossare il mantello e combattere per aiutare Batman contro i criminali a Gotham City oppure continuare a vivere una normale adolescenza?

Accanto a Leslie Grace – che abbiamo già visto nel musical In The Heights – Sognando a New York – troveremo J. K. Simmons nei panni del commissario Jim Gordon (ruolo già interpretato in Zack Snyder’s Justice League), Brendan Fraser nella parte del cattivo Firefly e Michael Keaton, invece, farà un’apparizione come Bruce Wayne/Batman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leslie Grace (@lesliegrace)

Non c’è una data ufficiale di Batgirl, ma è atteso per quest’anno su HBO Max. Sicuramente in Italia, come è successo con la reunion di Friends, And Just Like That, Zack Snyder’s Justice League e Harry Potter, il film debutterà su Sky.