The Cuphead Show, rilasciato il trailer della serie animata Netflix – VIDEO

Si torna nelle atmosfere degli Anni 30. Netflix ha rilasciato il trailer di The Cuphead Show, la serie animata in 12 episodi (della durata di 12 minuti ciascuno) in arrivo il 18 febbraio.

THE CUPHEAD SHOW, LA STORIA

The Cuphead Show trae ispirazione dal videogioco pluripremiato, realizzato da Studio MDHR, che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione retrò. Lo show comedy segue le surreali e comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Mentre i due perlustrano il loro surreale mondo – le Inkwell Isles – in cerca di divertimento e avventura, si guardano sempre le spalle a vicenda (a meno che non sia rimasto solo un biscotto). La serie combina delizie nostalgiche, gag divertenti e una sana dose di paura, specialmente quando una nemesi terrificante, il Diavolo in persona, arriva sulla scena per rovinare i piani dei nostri eroi.

Lo show come produttori esecutivi C.J. Kettler per King Features, i creatori del videogioco Chad e Jared Moldenhauer per Studio MDHR e il vincitore di Emmy e Annie Award Dave Wasson (I corti di Topolino).

THE CUPHEAD SHOW, IL TRAILER