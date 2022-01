Tommaso Paradiso pubblica un nuovo singolo: ecco l’audio di “Lupin”

Tommaso Paradiso inaugura il suo 2022 in musica con un nuovo singolo. Esce oggi “Lupin”, brano scritto da lui stesso con Federico Nardelli.

“Lupin” porta con sé le immagini del quotidiano, di quella “splendida normalità” in cui la malinconia rimane una costante: “Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai”.

“Lupin” arriva dopo “La Stagione del Cancro e del Leone” e dopo i singoli “Magari No”, “Ricordami”, “Ma Lo Vuoi Capire”, “I nostri anni” e “Non avere paura”. Pezzi che Paradiso porterà live la prossima primaver. Il tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti nei più importanti palazzetti italiani sarà anticipato da due show esclusivi dedicati ai fan: l’ex frontman dei Thegiornalisti sarà al Fabrique di Nilano il 21 gennaio e all’Atlantico di Roma il 23 gennaio.