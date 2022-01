Adele voce che vale oro: guadagnerà 600mila euro a sera per gli show a Las Vegas

La voce di Adele vale oro e non solo metaforicamente. La cantante guadagnerà 600mila euro a serata per ogni show al Caesar Palace di Las Vegas che terrà dal 21 gennaio al 16 aprile. Totale 14 milioni e 300mila euro. A questi si aggiungono i ricavi totali del merchandise. A fare i conti in tasca all’artista è il The Sun, che anticipa dettagli ancora totalmente top secret. Il tabloid, poi, racconta altri particolari della trasferta americana.

Adele – per tutto il periodo di permanenza – si stabilirà in una suite da 40mila dollari a notte e avrà a disposizione un maggiordomo, un assistente personale, un autista e guardie del corpo in servizio 24 ore su 24. Inoltre, avrà completo accesso a ristoranti, spa e tutti i servizi offerti dall’hotel.