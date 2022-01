Too Hot To Handle 3, ecco i protagonisti della terza stagione

Si vola ai Caraibi per la terza stagione di Too Hot To Handle. 10 nuovi episodi, disponibili da oggi su Netflix, che vedranno un gruppo di single approdare nell’arcipelago di Turks e Caicos.

La selezione del cast è avvenuta anche in questo caso con un inganno: i concorrenti pensavano di partecipare al reality “L’isola del Piacere”. Quello che non sanno e che li aspetta un mese di castità forzata.

I nuovi episodi sono stati girati in contemporanea con la seconda stagione (disponibile su Netflix dallo scorso giugno), dunque i concorrenti sono (in teoria) all’oscuro di partecipare allo show.

Too Hot To Handle 3

Come nelle precedenti stagioni, anche in Too Hot To Handle 3 10 single estremamente disinibiti sono chiamati a mettere alla prova i loro impulsi per un mese, evitando ogni contatto intimo (anche con se stessi). Vietati anche i baci.

Pena la decurtazione di denaro dal montepremi, la cui partenza è di 200mila dollari.

A controllare che i partecipanti non infrangano le regole, l’assistente virtuale Lana, un grande fratello spietato che non esiterà a metterli in riga.

Ecco i 10 concorrenti

Holly (Colorado, USA)

Izzy (Cheltenham, UK)

Nathan (Cape Town, Sudafrica)

Jaz (Virginia, USA)

Harry (Middlesbrough, UK)

Robert (Texas, USA)

Beaux (Londra, UK)

Patrick (Hawaii, USA)

Georgia (Queensland, Australia)

Stevan (California, USA)