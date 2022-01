GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo sotto accusa per una frase omofoba

È polemica sul web per una frase omofoba pronunciata da Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6.

L’attrice, molto amata dal pubblico, si è lasciata andare ad un commento nella notte diventato virale sui social.

Prima di andare a dormire i vipponi della stanza blu parlavano di compleanni, e Manila ha ricordato che il 19 gennaio è quello del suo ex marito. Al discorso si è agganciata Nathaly, che ha usato una parola omofoba contro il suo ex fidanzato.

“L’altro ieri era del mio ex fr**io. Oddio..”. Resisi conto dello scivolone, gli altri inquilini hanno subito cambiato discorso.