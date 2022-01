Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: “Finisce qui”

Anche se non è uno dei concorrenti, Sonia Bruganelli si è rivelata uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip 6.

Un’esperienza che le ha permesso di farsi conoscere al pubblico del piccolo schermo, non solo per essere la moglie di Paolo Bonolis. L’imprenditrice ha raccontato la sua avventura in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, ringraziando Alfonso Signorini per averla scelta e annunciando di voler lasciare la sua poltrona da opinionista.

Finisce qui?

“Per ora sì. Il prossimo anno non ci sarò. Ho avuto conferma che l’esperimento sociologico che per anni ho studiato vivendolo all’esterno è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra”.

La presenza di Sonia al GF Vip 6 non è passata in sordina. Fin dall’inizio del programma è sempre stata al centro dei commenti, nel bene e nel male.

E a proposito degli haters: “Se anche io nella vita non avessi avuto nulla da fare sarei un hater con 7 profili fake. Chi odia sul web sono gli asociali che hanno una marea di profili fasulli. E che fai, parli con il nulla?”.

Al fianco di Sonia come opinionista anche Adriana Volpe, con la quale è ai ferri corti fin dall’inizio del programma. In particolare, le due hanno avuto uno screzio sui social, poi continuato in diretta, per una foto della Bruganelli con Giancarlo Magalli, ‘nemico’ numero 1 della Volpe.

“Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità. I rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi già che ci siamo vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché pensa che magari io abbia scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per aver le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena”.

Parlando delle dinamiche interne del GF Vip, Sonia si è fatta la sua idea sul triangolo Soleil-Alex-Delia.

“Soleil quando ha visto Delia nella casa doveva uscire. Ma credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo. Chiedere ad Alex se tutta questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre. Delia, che entra nella casa per ritrovare il suo amore, mi sembra la ‘cagna maledetta, un personaggio della serie tv ‘Boris’: l’attrice ‘over action’ che non sa recitare”.

L’intervista completa è sul nuovo numero di ‘Chi’.