Gianni Morandi: “Ho fatto sentire la canzone di Sanremo a mio figlio Tredici Pietro. Non è stato così negativo”

Ha rischiato di veder sfumare il suo ritorno al Festival di Sanremo per uno ‘spoiler’ audio e ora Gianni Morandi non vede l’ora di salire sul palco del Teatro Ariston, in gara dall’1 al 5 febbraio. Il cantautore porterà si esibirà con ‘Apri tutte le porte’, un pezzo scritto da Lorenzo Jovanotti e nato subito dopo l’incidente alla mano che ha visto coinvolto il 77enne lo scorso marzo. Ad accendere la miccia della scrittura una chiamata fatta da Jova a quello che definisce dei suoi artisti preferiti, in quel momento costretto in ospedale da 27 giorni.

“Ci sentiamo- ricorda Morandi- mi chiede come sto. Poi gli viene quest’idea, mi dice: ‘Ho una canzone, si chiama ‘L’allegria’, dovrei cantarla io ma se vuoi te la mando’ e così ha fatto. L’ho registrata ed è stata per me una terapia, anche la mia mano guariva meglio. Questa canzone ci ha portato a sentirci più frequentemente, sono andato a trovare Lorenzo a Cortona e poi è nata ‘Apri tutte le porte’, una canzone di speranza”. Usciti dallo studio è arrivata immediata l’idea di provare a inviarla ad Amadeus. Il resto, come si dice, è storia.

Ovviamente tra le persone che l’hanno ascoltata c’è Tredici Pietro, figlio rapper di Morandi e sua moglie Anna. “Pietro ha sentito il pezzo– svela l’artista- ha tutta una sua visione, un riquadro molto diverso dal mio ma non è stato così negativo”.

All’Ariston, però, forse avrà le stesse sensazioni che potrebbe provare Pietro su un palco del genere. “A Sanremo ci ritorno con una specie di scossa- ammette- di emozione. Non è la stessa cosa di fare l’ospite. Credo che la tremarella possa venire anche a uno come me che ne ha viste di cotte e di crude, mi immagino i 5 minuti prima di esibirmi con le mani che mi sudano”. Sarà “l’emozione di un debuttante”, ne è certo Morandi, il quale porta un brano che ricorda proprio gli inizi della sua carriera, i grandi pezzi che lo hanno reso un’icona della musica nostrana. I fan sanno già che – comunque vada – il suo festival sarà un successo.