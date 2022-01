Gaia tra famiglia e ricordi in bianco e nero: è online il video del singolo ‘Salina’

E’ fuori il video di ‘Salina’, brano firmato da Gaia, in radio e su tutte le piattafome dallo scorso 7 gennaio. Uno scenario in bianco e nero accompagna i ricordi d’infanzia in un piccolo paese nel mantovano, Salina, luogo dove il nonno di Gaia ha dato vita ad una casa, un “eterno rifugio”, che potesse accogliere e tenere unita tutta la famiglia. Le fotografie che si susseguono sono istanti passati, ancora ben impressi nella mente, e si alternano ai brevi ritagli di vita quotidiana vissuta nel nucleo familiare, suscitando il desiderio di rivivere intensamente le emozioni e la spensieratezza provata in quei magici momenti che ad oggi sono motivo di gioia, ma anche di malinconia.

Riecheggia per tutto il video un senso importante di aggregazione, condivisione, legame e il richiamo al proprio nido familiare, in cui a volte l’artista ha bisogno di tornare per trascorrere del tempo insieme a quegli affetti che l’hanno accerchiata di amore e che riescono a donare forza. Il senso di appartenenza riporta Gaia al dualismo dei suoi mondi e delle sue matrici culturali: “l’equatore da qua fa una linea che va dal Brasile ai campi di grano”. Nel ritornello compaiono entrambe le lingue madri di Gaia che porta così, attraverso le sfaccettature della sua multiculturalità, un messaggio alla propria famiglia e a chi l’ha cresciuta.

‘Salina’, il video

‘Salina’ è estratto dall’album ‘Alma’

Insieme ai singoli Nuvole di Zanzare, Boca feat. SEAN PAUL, prodotto dai Childsplay e Cuore amaro, entrambi certificati disco d’oro, “Salina” è contenuto nel nuovo progetto discografico di Gaia, ALMA (Sony Music Italy/Columbia Records), il secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi. Dopo i primi live outdoor in cui GAIA ha incantato il suo pubblico portando in tutta Italia durante l’estate la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane con il Finalmente in TOUR, l’artista tornerà sul palco nell’ottobre 2022 con il suo ALMA TOUR nei principali club italiani, pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali.

Gaia, i live 2022 in partenza da Torino

I live partiranno il 12 ottobre dall’Hiroshima Mon Amour di Torino, proseguendo il 15 ottobre all’Atlantico Live di Roma, il 18 ottobre al Viper Theatre di Firenze, il 20 ottobre al Duel Beat di Pozzuoli (NA) per concludere il tour il 22 ottobre al Fabrique di Milano.