Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian commentano il trono di Luca

Dopo Roberta Giusti e Samuele Carniani, anche Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si raccontano a poco più di un mese dalla scelta nello studio di Uomini e Donne e commentano il trono di Luca Salatino.

“Io rifarei tutto. Anche a posteriori senza avere le informazioni di adesso e senza capire cosa pensa lei di me, magari. L’esterna dell’albero per me è stata tutto. Di fatto però nei comportamenti c’era qualcosa che non andava e mi lasciava perplesso su chi lei fosse davvero. Mi hanno attaccato dalla seconda puntata, fuori cercavo più di capire lei piuttosto che lo studio. Lei mi ha sempre compreso devo dire, anche se l’ho vista molto vicina anche all’altro corteggiatore. Fuori ho scoperto la sua ironia, mi fa tagliare dalle risate. Lei brilla semplicemente“, ha raccontato Ciprian ai microfoni di MondoTv24.

Anche l’ex tronista dice la sua su come sta andando la quotidianità con il suo fidanzato:

“Contro ogni previsione sta andando tutto bene. Io lo speravo, non ne ero certa, ma la speranza c’era. È difficile trovare solo un ricordo bello perché è stata un’esperienza magica sotto tantissimi punti di vista. I ricordi con gli altri tornisti, nei nostri box di isolamento dietro le quinte… è stato tutto bello, dalla prima all’ultima. Degli attacchi in generale non mi esprimo, credo che quella sia una libera scelta individuale.Ognuno crede a quello che vuole, magari sulla base di quello che avrebbe fatto al posto dell’altra persona… c’è chi sceglie di valutare l’accaduto e chi no. Quando ho riavuto i miei social ero in difficoltà ma non per i commenti, anche perché la maggior parte erano positivi, ma perché era tutto nuovo per me“.

La coppia commenta la nuova coppia: quella formata da Roberta Giusti e Samuele Carniani:

“Difficile descrivere l’amicizia con Roberta con una parola. Ci siamo incontrate per fare le prime foto di presentazione e già lì ci siamo lanciate quegli sguardi di intesa e comprensione reciproca che poi ci ha accompagnato fino all’ultima puntata. Un rapporto nato in modo naturale e completamente totalizzante. Nell’ultima puntata guardavo Roberta come avevo sempre fatto. La guardavo e in qualche modo cercavo di consolare lei perché era in una valle di lacrime. Mi dispiaceva che stesse soffrendo per quello che stava succedendo a me. Io ho sempre tifato per Samuele dal primo momento in cui è sceso. Un ragazzo dolce puro e genuino. Anche molto simpatico. Lui ha raccontato una parte di sé ma c’è tanto altro che tiene per le persone a lui più care. Quando lo ha scelto ero la persona più felice del mondo“.

Anche Aftim ‘tifava’ per Samuele:

“Ho avuto modo di conoscerlo quando è appena arrivato e ho sempre tifato per lui. Non abbiamo legato tantissimo nel programma ma mi ha dato sin da subito una buona impressione. È una persona splendida, un ragazzo d’oro. Abbiamo tante passioni in comune come lo sport e speriamo di coltivarle insieme. Luca teneva a Roberta e ci è rimasto male, ma adesso è sul trono e avrà modo di rifarsi. Lo vedo un ragazzo genuino e questo gli fa onore. “Ma per cosa ci sarebbe rimasto male Luca? Ma è sul trono… ” ha proseguito Andrea Nicole che ha aggiunto: Che faccia un buon percorso glielo auguro perché a prescindere da tutto è un bravissimo ragazzo. Ha tanto da raccontare e ha difficoltà a farlo, perché comunque è molto chiuso. Magari questa esperienza può servigli ad aprirsi“.

Durante l’intervista non è mancato il commento sul trono di Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta: