Tutti pazzi per Kafir, il gatto gigante scambiato per un cane

Era un micio piccolo e ‘bruttino’ quando Yuliya Minina lo ha preso con sé nel marzo del 2020. Quasi due anni dopo, Kefir è un gatto gigante di una bellezza incredibile.

Con un peso di 12 kg, questo straordinario Maine Coon è diventato popolare sul web. La sua proprietaria di Stary Oskol, in Russia, è rimasta di stucco quando nel giro di un anno le sue dimensioni si sono triplicate. E non ha ancora raggiunto il suo limite. Solitamente i Maine Coon continuano a crescere fino ai 3 anni.

“È divertente come reagiscono gli altri quando vedono il gatto perché è enorme. Molte persone pensano che sia un cane all’inizio“, ha raccontato Yuliya.



Kefir è un gatto estremamente intelligente. “In termini di personalità, è proprio come una persona. Si siede anche con noi a tavola quando mangiamo, ha la sua sedia, quindi ci fa compagnia”.

Unico inconveniente: la grande quantità di pelo che perde!