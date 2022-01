La prima volta di Madame. E’ lei l’autrice del brano ‘Scatola’ di Laura Pausini

Con un post su Instagram, Madame ha annunciato il suo debutto ‘ufficiale’ in veste di autrice. L’occasione è l’arrivo del nuovo singolo ‘Scatola’ scritto con Laura Pausini e interpretato dalla star romagnola.

Madame: “Orgogliosa di questo pezzo”

“Questa sera alle 20 esce “scatola” il nuovo singolo di Laura Pausini. Sono orgogliosa di questo pezzo perché è il mio primo singolo ufficiale come autrice, scritto con Laura, e non potevo scegliere prima volta migliore. Ti amo Lally ci vediamo stasera”, ha scritto Madame.

‘Scatola’, colonna sonora del film su Laura Pausini

‘Scatola’ farà parte della colonna sonora del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti. La pellicola Amazon Original italiana, nata da un’idea originale dell’artista, scritta da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Pausini, diretta da Cotroneo e con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi. Prodotto da Endemol Shine Italy, il film sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.