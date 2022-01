Buon Hugging Day! Oggi è la giornata mondiale dell’abbraccio

Coccole e abbracci sono un vero e proprio toccasana per la salute umana. Riducono lo stress, aumentano l’autostima e migliorano la salute mentale. Proprio per ricordare la loro importanza, ogni 21 gennaio, dal 1986 si festeggia la giornata mondiale dell’abbraccio.

Anche quest’anno mettere in atto le coccole non è sempre possibile, ma ci sono tanti modi per trasmettere calore ai nostri cari.

Almeno per oggi (ma sarebbe il top farlo tutti i giorni), prova ad aprire il tuo cuore e a esprimere a parole quei sentimenti che spesso tendiamo a dare per scontato. Senza filtri, senza paure. Non sarà la stessa cosa di un abbraccio fisico, ma sarà certamente una coccola calorosa per il nostro cuore e quello degli altri.

La giornata mondiale dell’abbraccio

La giornata mondiale dell’abbraccio è stata ideata da Kevin Zaborney e fu celebrata per la prima volta nel Michigan (USA).

È stato dimostrato che l’abbraccio ha davvero effetti benefici nell’essere umano, come migliorare la salute cardiaca, abbassare la pressione sanguigna e aumentare i livelli di ossitocina e serotonina.

Un vero antistress economico e naturale, alla portata di tutti!