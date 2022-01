Domani assumeró l’ultima pillola placebo ma non c’è traccia del ciclo…

Vi ringrazio per la risposta. Domani mattina assumeró l’ultima pillola placebo ma ad ora non c’è ancora nessuna traccia del ciclo e non avverto neanche i soliti dolori alla pancia che mi fanno capire che arriverà a breve.

Il mese scorso il ciclo si era presentato il giovedì sera, cioè alla terza placebo…questo mese ancora no e mi sto preoccupando… Secondo voi dovrei preoccuparmi e fare un test di gravidanza o posso stare tranquilla che il ciclo arriva? Avrei anche una domanda, anche se non mi è mai successo, potrebbe essere che il ciclo si presenti al primo giorno di pillola del nuovo blister? Continuo a pensare e non mi viene in mente niente di particolare che possa aver compromesso l’assorbimento della pillola, non capisco perchè non è ancora arrivato…Grazie

Ali

Cara Ali,

sei riuscita a fare poi una visita con la tua ginecologa? Perchè come ti accennavamo nelle risposte precedenti a seguito di una molteplice assunzione di pillole potrebbero esserci delle interferenze e sarebbe importante fare una visita approfondita che possa aiutarti a capire cosa succede. Anche lo stress e l’ansia sono fattori che incidono sull’andamento ormonale ma in una consulenza online non è possibile fare diagnosi precise in quanto non ci sono strumenti diagnostici di approfondimento.

Da quello che ci hai raccontato non vi sono elementi che possano far supporre una gravidanza, ma ribadiamo invece l’importanza di poter parlare con la tua ginecologa vista l’ansia pregressa nel gestire il contraccettivo orale.

Un caro saluto!