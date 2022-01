Super Bowl, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar nel trailer dello show – VIDEO

Super Bowl chiama, gli artisti rispondono…e che artisti! A ‘infiammare’ il palco del prossimo Halftime Show durante il Pepsi Super Bowl saranno Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Per lanciare l’evento sportivo più seguito al mondo – che si terrà il 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood (California) è stato pubblicato un trailer, intitolato The Call (La Chiamata), diretto da F. Gary Gray (alla regia di Men In Black: International, Fast & Furious 8). Il video è accompagnato da brani iconici del calibro di California Love del compianto 2pac, Rap God di Eminem, Humble di Lamar e Family Affair di Blige.