Tancredi torna con il nuovo EP Golden Hour

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali ‘Golden Hour’, il nuovo EP di Tancredi.

Un progetto intimo, nato dopo un periodo negativo che l’artista ha vissuto questa estate.

“A fine giugno, inizio luglio… quando mi sono ritrovato da solo a casa e sono stato assalito da angoscia, solitudine e paura”, ha raccontato Tancredi al settimanale Chi. “Ho vissuto un mix di emozioni negative che mi hanno destabilizzato tanto. È stato in quel momento che mi sono reso conto di non essere felice. Oggi so che non esistono felicità o tristezza perenni: e alla fine è questa la cosa bella della vita, il fatto che ogni giorno possa essere diverso. Vedevo tutto buio, tutto sbagliato e non ho cercato di combatterlo, perché evidentemente dovevo lasciare che passasse da solo”.

La tracklist di ‘Golden Hour’

1. GROOVY

2. TANTO LO SO

3. PARANOIE

4. HO BISOGNO

5. PARACADUTE

6. VELENO

7. WAH WAH

8. GOLDEN HOUR

Tancredi tornerà live con due concerti: il 20 febbraio all’Orion di Roma e il 27 ai Magazzini Generali di Milano.