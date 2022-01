Mara Sattei pronta per i live: annunciate le date di ‘Universo Tour 2022 – Parte I’

Dopo il debutto con l’album ‘Universo’, Mara Sattei è pronta a salire sul palco per i live. Sono state annunciate oggi infatti, le date del suo ‘Universo Tour 2022 – Parte I’.

Sei gli appuntamenti tra aprile e maggio che vedranno Mara Sattei protagonista del suo primo tour nei club italiani. Per ognuno, 50 fan fortunati potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage. Info e biglietti su https://menextagency.com/ artista/mara-sattei/booking/.

Queste le tappe di ‘Universo Tour 2022 – Parte I’ organizzato da Next Show

21 APRILE – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

22 APRILE – CAP 10100 – TORINO

27 APRILE – LARGO VENUE – ROMA

28 APRILE – VIPER THEATRE – FIRENZE

5 MAGGIO – ESTRAGON CLUB – BOLOGNA

6 MAGGIO – NEW AGE CLUB – RONCADE (TV)

Nell’attesa di vederla dal vivo, ecco la tracklist di ‘Universo’

Universo (Intro) Blu Intenso (feat. Tedua) Cicatrici Tetris (feat. Carl Brave) Ciò che non dici Tamigi Parentesi (feat. Giorgia) Shot Antartide 0 rischi nel love (feat. tha Supreme) Sabbie Mobili Occhi Stelle (feat. Gazzelle) Scusa Perle

Mara Sattei, dalle collaborazioni ai 200 milioni di streaming

Con la sua musica e le collaborazioni, Mara Sattei ha collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming. La cantautrice era riuscita ad affascinare tutti già con le sue “Registrazioni”: “Nuova Registrazione 326” – certificata disco d’Oro -, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”, dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme. Inoltre, Mara sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451” -, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme – e “Spigoli” – brano doppio disco di platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.